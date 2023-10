La Boum Spéciale Halloween – Une fête effroyablement amusante ! Rue de Briquemare Heuqueville, 31 octobre 2023, Heuqueville.

Heuqueville,Seine-Maritime

Préparez vos costumes effrayants : Halloween arrive !

Avec le soutien de la mairie de Heuqueville, les parents d’élèves de Heuqueville sont ravis de vous convier à une boum spéciale Halloween.

Cette animation est ouverte à tous, alors n’hésitez pas à en parler autour de vous, invitez vos amis, vos voisins et vos proches à se joindre à nous pour une soirée inoubliable.

Horaires et Tarifs :

– Boum des Petits (3 à 6 ans) : 15h30 à 17h30 – 5€ par enfant (comprend 1 boisson, des bonbons, et un goûter au choix)

– Boum des Grands (6 à 12 ans) : 18h00 à 21h00 – 8€ par enfant (comprend 1 boisson, des bonbons, un goûter au choix et une part de pizza)

Tous les bénéfices de cette journée spéciale Halloween seront reversés à la coopérative scolaire de l’école Le Colombier pour financer les projets éducatifs. Venez nombreux et préparez vos costumes les plus effrayants pour une journée inoubliable !

Les paiements peuvent être effectués sur place en espèces ou par chèque à l’ordre de la « Coopérative Scolaire Le Colombier. ».

2023-10-31 15:30:00 fin : 2023-10-31 21:00:00. .

Rue de Briquemare Salle Polyvalente « Le Panorama »

Heuqueville 76280 Seine-Maritime Normandie



Get your scary costumes ready: Halloween is coming!

With the support of the Heuqueville town council, the parents of the Heuqueville school are delighted to invite you to a special Halloween party.

This event is open to all, so please spread the word and invite your friends, neighbors and family to join us for an unforgettable evening.

Times and Prices :

– Boum des Petits (3 to 6 years): 3:30 to 5:30 p.m. – 5? per child (includes 1 drink, sweets and a snack of your choice)

– Older children’s party (6 to 12 years): 6:00 pm to 9:00 pm – 8? per child (includes 1 drink, sweets, a snack of your choice and a slice of pizza)

All proceeds from this special Halloween day will be donated to the Le Colombier school cooperative to fund educational projects. Come one, come all, and prepare your scariest costumes for an unforgettable day!

Payments can be made on site in cash or by cheque made payable to « Coopérative Scolaire Le Colombier. »

Prepara tus disfraces terroríficos: ¡Se acerca Halloween!

Con el apoyo del ayuntamiento de Heuqueville, los padres de los alumnos de Heuqueville están encantados de invitarle a una fiesta especial de Halloween.

Este evento está abierto a todos, así que no dudes en correr la voz e invita a tus amigos, vecinos y familiares a unirse a nosotros para pasar una velada inolvidable.

Horarios y precios :

– Boum des Petits (de 3 a 6 años): de 15h30 a 17h30 – 5? por niño (incluye 1 bebida, golosinas y un tentempié a elegir)

– Fiesta de los mayores (de 6 a 12 años): de 18h00 a 21h00 – 8? por niño (incluye 1 bebida, golosinas, un tentempié a elegir y un trozo de pizza)

Toda la recaudación de esta jornada especial de Halloween se destinará a la cooperativa escolar de Le Colombier para financiar proyectos educativos. ¡Ven y prepara tus disfraces más terroríficos para pasar un día inolvidable!

Los pagos pueden efectuarse in situ en metálico o mediante cheque a nombre de « Coopérative Scolaire Le Colombier »

Bereiten Sie Ihre gruseligen Kostüme vor : Halloween steht vor der Tür!

Mit der Unterstützung des Bürgermeisteramts von Heuqueville freuen sich die Eltern der Schüler von Heuqueville, Sie zu einer speziellen Halloween-Boum einzuladen.

Diese Veranstaltung steht allen offen, also zögern Sie nicht, in Ihrem Bekanntenkreis davon zu erzählen, laden Sie Ihre Freunde, Nachbarn und Verwandten ein, sich uns anzuschließen und einen unvergesslichen Abend zu erleben.

Öffnungszeiten und Preise :

– Boum des Petits (3 bis 6 Jahre): 15:30 bis 17:30 Uhr – 5 ? pro Kind (beinhaltet 1 Getränk, Süßigkeiten und einen Snack nach Wahl)

– Party für die Großen (6 bis 12 Jahre): 18.00 bis 21.00 Uhr – 8? pro Kind (inkl. 1 Getränk, Süßigkeiten, Snacks nach Wahl und ein Stück Pizza)

Der gesamte Erlös dieses speziellen Halloween-Tages geht an die Schulkooperative der Schule Le Colombier, um Bildungsprojekte zu finanzieren. Kommen Sie zahlreich und bereiten Sie Ihre gruseligsten Kostüme für einen unvergesslichen Tag vor!

Zahlungen können vor Ort in bar oder per Scheck an die « Coopérative Scolaire Le Colombier » geleistet werden

Mise à jour le 2023-10-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche