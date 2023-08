SALON DU LIVRE Rue de Bretteville Creully sur Seulles, 23 septembre 2023, Creully sur Seulles.

Creully sur Seulles,Calvados

Nous sommes ravies de vous annoncer et de vous présenter la deuxième édition du Salon du Livre des auteurs normands qui se tiendra le samedi 23 septembre à la médiathèque de Creully-sur-Seulles !

Nous avons la chance de pouvoir accueillir cette année Anne-Marie Bougret (auteure de romans policiers, thrillers, contemporains), Pierre Guinot-Deléry (auteur de polar et de roman policier), Jean-Blaise Djian (auteur et scénariste de BD), Lily Hétet-Escarlard (auteure de roman historique), Alice Brière-Haquet (auteure d’albums jeunesse), Séraphine Menu (auteure de romans jeunes et documentaires jeunesses) et Julys Thild (auteure de romans fantastique et fantasy)..

2023-09-23 10:00:00 fin : 2023-09-23 18:30:00. .

Rue de Bretteville

Creully sur Seulles 14480 Calvados Normandie



We are delighted to announce and present the second edition of the Salon du Livre des auteurs normands, to be held on Saturday September 23 at the Creully-sur-Seulles media library! ?

This year, we’re delighted to welcome Anne-Marie Bougret (author of detective novels, thrillers and contemporary fiction), Pierre Guinot-Deléry (author of detective novels and thrillers), Jean-Blaise Djian (comic book author and scriptwriter), Lily Hétet-Escarlard (author of historical novels), Alice Brière-Haquet (author of children’s books), Séraphine Menu (author of children’s novels and children’s documentaries) and Julys Thild (author of fantasy and fantasy novels).

Nos complace anunciar la segunda edición del Salón del Libro de Autores Normandos, que se celebrará el sábado 23 de septiembre en la mediateca de Creully-sur-Seulles

Este año nos complace dar la bienvenida a Anne-Marie Bougret (autora de novelas policíacas, thrillers y ficción contemporánea), Pierre Guinot-Deléry (autor de novelas policíacas y de detectives) y Jean-Blaise Djian (autor y guionista de cómics), Lily Hétet-Escarlard (autora de novelas históricas), Alice Brière-Haquet (autora de libros infantiles), Séraphine Menu (autora de novelas infantiles y documentales infantiles) y Julys Thild (autora de novelas fantásticas).

Wir freuen uns, Ihnen die zweite Ausgabe der Buchmesse der normannischen Autoren anzukündigen und vorzustellen, die am Samstag, den 23. September in der Mediathek von Creully-sur-Seulles stattfinden wird!?

Wir haben das Glück, in diesem Jahr Anne-Marie Bougret (Autorin von Kriminalromanen, Thrillern und zeitgenössischen Romanen), Pierre Guinot-Deléry (Autor von Kriminalromanen und Detektivgeschichten), Jean-Blaise Djian (Autor und Drehbuchautor von Comics) begrüßen zu können, Lily Hétet-Escarlard (Autorin historischer Romane), Alice Brière-Haquet (Autorin von Jugendbüchern), Séraphine Menu (Autorin von Jugendromanen und Jugenddokumentarfilmen) und Julys Thild (Autorin von Fantasy- und Fantasyromanen).

