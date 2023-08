Dîner cabaret spectacle : Election de la Reine du Carnaval 2024 Rue de Breniges Malemort, 25 novembre 2023, Malemort.

Malemort,Corrèze

Le Comité des Fêtes de Malemort organise un « diner spectacle cabaret » à l’occasion de l’élection de la Reine du Carnaval 2024.

Soirée animée par Grain d’Folie.

19h30 à l’Espace Culturel Jean Ferrat. Réservation obligatoire.

Rue de Breniges

Malemort 19360 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Comité des Fêtes de Malemort is organizing a « cabaret dinner show » to mark the election of the Carnival Queen 2024.

Entertainment by Grain d’Folie.

7.30pm at Espace Culturel Jean Ferrat. Reservations required

El Comité des Fêtes de Malemort organiza una « cena espectáculo de cabaret » con motivo de la elección de la Reina del Carnaval 2024.

Animación a cargo de Grain d’Folie.

19.30 h en el Espace Culturel Jean Ferrat. Reserva obligatoria

Das Festkomitee von Malemort organisiert anlässlich der Wahl der Karnevalskönigin 2024 eine « Dinnershow mit Kabarett ».

Der Abend wird von Grain d’Folie moderiert.

19.30 Uhr im Espace Culturel Jean Ferrat. Reservierung erforderlich

