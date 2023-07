Concert : Euterpe, orchestre symphonique du Poitou Rue de Braunsbach Vouillé, 8 juillet 2023, Vouillé.

Vouillé,Vienne

L’association « Vouillé et son histoire », soutenue par la commune, vous propose de découvrir EUTERPE, orchestre symphonique du Poitou, pour un formidable concert.

Rendez-vous le samedi 8 juillet à 20h à la salle polyvalente de Vouillé..

2023-07-08 fin : 2023-07-08 . EUR.

Rue de Braunsbach Salle polyvalente

Vouillé 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The « Vouillé et son histoire » association, supported by the commune, invites you to discover EUTERPE, the Poitou symphony orchestra, for a fantastic concert.

See you on Saturday, July 8 at 8pm at the Salle polyvalente in Vouillé.

La asociación « Vouillé et son histoire », apoyada por el municipio, le invita a descubrir EUTERPE, la orquesta sinfónica de Poitou, en un fantástico concierto.

Cita el sábado 8 de julio a las 20:00 h en la Sala Polivalente de Vouillé.

Der Verein « Vouillé et son histoire », der von der Gemeinde unterstützt wird, lädt Sie ein, EUTERPE, ein Symphonieorchester aus Poitou, für ein großartiges Konzert zu entdecken.

Treffpunkt ist am Samstag, den 8. Juli um 20 Uhr in der Mehrzweckhalle von Vouillé.

