FÊTE DES SORCIÈRES DE L’EST Rue de Boussange Hagondange, 8 octobre 2023, Hagondange.

Hagondange,Moselle

La Fête des Sorcières de l’Est revient pour sa troisème édition et à choisi la ville d’Hagondange pour célèbrer cet événement !

Il permettra de rassembler les passionnés d’ésothérisme, de fantastique et du monde médiéval.

Cette réunion annuelle de païens et de sorcier est l’occasion de décourvrir un univers féerique et magique. Les Sorcières de l’Est vous proposent de nombreuses activités : des combats médiévaux, des animations et ateliers, des concerts, un marché artisanal…

De nombreux artisans, créateurs et producteurs exposeront leurs produits !

Afin de s’immerger pleinement dans le monde de la sorcellerie, les Sorcières de l’Est vous invitent à venir maquillé !. Tout public

Dimanche 2023-10-08 10:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. 0 EUR.

Rue de Boussange

Hagondange 57300 Moselle Grand Est



The Fête des Sorcières de l’Est is back for its third edition, and the town of Hagondange has been chosen as the venue!

It will bring together enthusiasts of esoterica, fantasy and the medieval world.

This annual gathering of pagans and wizards is an opportunity to discover a magical, fairy-tale world. Les Sorcières de l’Est offers a wide range of activities: medieval battles, entertainment and workshops, concerts, a craft market…

Many artisans, creators and producers will be exhibiting their wares!

To fully immerse yourself in the world of witchcraft, the Sorcières de l’Est invite you to come wearing make-up!

El Festival de las Brujas de Oriente vuelve por tercer año, ¡y la ciudad de Hagondange ha sido elegida como sede!

Reunirá a aficionados al esoterismo, la fantasía y el mundo medieval.

Este encuentro anual de paganos y brujos es una oportunidad para descubrir un mundo mágico y de cuento. Les Sorcières de l’Est ofrecen un amplio abanico de actividades: batallas medievales, animaciones y talleres, conciertos, mercado de artesanía, etc.

Numerosos artesanos, diseñadores y productores expondrán sus productos

Para sumergirse de lleno en el mundo de la brujería, las Sorcières de l’Est le invitan a venir maquillado

Das Hexenfest des Ostens kehrt für seine dritte Ausgabe zurück und hat die Stadt Hagondange ausgewählt, um dieses Ereignis zu feiern!

Es wird die Liebhaber von Esoterik, Fantasy und der mittelalterlichen Welt zusammenbringen.

Dieses jährliche Treffen von Heiden und Hexen bietet die Gelegenheit, eine märchenhafte und magische Welt zu entdecken. Die « Sorcières de l’Est » bieten Ihnen zahlreiche Aktivitäten: mittelalterliche Kämpfe, Animationen und Workshops, Konzerte, einen Kunsthandwerkermarkt…

Zahlreiche Handwerker, Designer und Produzenten werden ihre Produkte ausstellen!

Um voll und ganz in die Welt der Hexerei einzutauchen, laden Sie die Sorcières de l’Est ein, geschminkt zu kommen!

Mise à jour le 2023-08-23 par DESTINATION AMNEVILLE