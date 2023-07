NAUTILIA 26E ÉDITION Rue de Boussange Hagondange, 26 août 2023, Hagondange.

Hagondange,Moselle

Nautilia, c’est un rendez-vous unique dans l’Est de la France : une fête conviviale et gratuite, proposée par la municipalité à tous les habitants de la ville et de la région. Au cœur de l’été, et juste avant la rentrée scolaire, Nautilia est le point d’orgue des actions estivales et célèbre la fête pour tous. Car pour les 10-16 ans, toutes les activités sont gratuites : scooters d’eau, tyrolienne, mur d’escalade, poney … tout est réuni pour des franches parties de rigolades entre amis. Frissons et émotions garantis ! Nautilia, c’est également l’occasion de mettre à l’honneur les nombreux bénévoles qui durant toute l’année donnent du temps ou des compétences au profit des autres, pour un monde toujours plus solidaire.. Tout public

Samedi 2023-08-26 22:30:00 fin : 2023-08-26 . 0 EUR.

Rue de Boussange

Hagondange 57300 Moselle Grand Est



Nautilia is a unique event in Eastern France: a free, convivial celebration offered by the town council to all residents of the town and region. In the heart of summer, and just before the start of the new school year, Nautilia is the highlight of the summer’s activities and celebrates a party for all. For 10-16 year-olds, all activities are free: water scooters, zip lines, climbing wall, pony … everything you need for a good laugh with friends. Thrills and chills guaranteed! Nautilia is also an opportunity to pay tribute to the many volunteers who, throughout the year, give their time and skills for the benefit of others, for an ever more caring world.

Nautilia es un acontecimiento único en el Este de Francia: una fiesta amistosa y gratuita organizada por el ayuntamiento para todos los habitantes de la ciudad y de la región. En pleno verano y justo antes del comienzo del nuevo curso escolar, Nautilia es el punto culminante de las actividades estivales y una fiesta de la diversión para todos. Para los jóvenes de 10 a 16 años, todas las actividades son gratuitas: patinetes acuáticos, tirolinas, rocódromo, paseo en poni… todo lo necesario para reírse con los amigos. Emociones y escalofríos garantizados Nautilia es también una oportunidad para rendir homenaje a los numerosos voluntarios que, a lo largo del año, dedican su tiempo o sus conocimientos a ayudar a los demás, a hacer del mundo un lugar mejor.

Nautilia ist eine einzigartige Veranstaltung in Ostfrankreich: ein geselliges und kostenloses Fest, das die Stadtverwaltung allen Einwohnern der Stadt und der Region anbietet. Im Herzen des Sommers und kurz vor Schulbeginn ist Nautilia der Höhepunkt der Sommeraktionen und feiert das Fest für alle. Denn für die 10- bis 16-Jährigen sind alle Aktivitäten kostenlos: Wasserscooter, Seilrutsche, Kletterwand, Ponyreiten … alles ist vereint für herzhafte Lachsalven unter Freunden. Nervenkitzel und Emotionen sind garantiert! Nautilia ist auch eine Gelegenheit, die zahlreichen Freiwilligen zu ehren, die das ganze Jahr über ihre Zeit und ihre Fähigkeiten für andere einsetzen, um eine immer solidarischere Welt zu schaffen.

