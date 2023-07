15EME REVE AMERICAIN Rue de Boussange Hagondange, 6 août 2023, Hagondange.

Hagondange,Moselle

Proposée par la Ville et Orne Valley Cars avec exposition de véhicules américaines et européens, de collection et de prestige. Animation musicale avec le groupe Wide et démonstration de danses country. Buvette et petite restauration.

Le drapeau américain sera à nouveau planté le temps d’une journée dans le cadre du « Rêve américain », le rendez-vous très apprécié des passionnés d’automobiles, mais aussi des simples curieux.. Tout public

Dimanche 2023-08-06 10:00:00 fin : 2023-08-06 18:00:00. 0 EUR.

Rue de Boussange

Hagondange 57300 Moselle Grand Est



Organized by the town and Orne Valley Cars, with an exhibition of American and European classic and prestige vehicles. Musical entertainment with the band Wide and country dance demonstration. Refreshments and snacks.

The American flag will once again be planted for a day as part of the « American Dream », a popular event for car enthusiasts and the curious alike.

Organizado por el ayuntamiento y Orne Valley Cars, con exposición de vehículos clásicos y de prestigio americanos y europeos. Animación musical con el grupo Wide y demostración de baile country. Bar de refrescos y tentempiés.

La bandera americana volverá a plantarse por un día como parte del « Sueño Americano », un evento popular tanto para los entusiastas de los coches como para los curiosos.

Angeboten von der Stadt und Orne Valley Cars mit einer Ausstellung von amerikanischen und europäischen Fahrzeugen, Sammlerstücken und Prestigeobjekten. Musikalische Unterhaltung mit der Gruppe Wide und Vorführung von Country-Tänzen. Getränke und kleine Snacks.

Im Rahmen des « Amerikanischen Traums », einem beliebten Treffpunkt für Autofans und Neugierige, wird die amerikanische Flagge wieder einen Tag lang gehisst.

