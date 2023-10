Visites fantastiques – Contes et légendes de la mine et des terrils Rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle Catégories d’Évènement: Loos-en-Gohelle

Pas-de-Calais Visites fantastiques – Contes et légendes de la mine et des terrils Rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle, 28 octobre 2023, Loos-en-Gohelle. Loos-en-Gohelle,Pas-de-Calais En partenariat avec la compagnie La Création continue ! l’office de tourisme vous raconte une histoire fantastique….

2023-10-28 fin : 2023-10-28 . .

Rue de Bourgogne

Loos-en-Gohelle 62750 Pas-de-Calais Hauts-de-France



In partnership with the company La Création continue! the tourist office tells you a fantastic story? En colaboración con la empresa La Création continue!, la oficina de turismo le cuenta una historia fantástica.. In Zusammenarbeit mit dem Ensemble La Création continue! erzählt Ihnen das Fremdenverkehrsamt eine fantastische Geschichte? Mise à jour le 2023-09-15 par Pas-de-Calais Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Loos-en-Gohelle, Pas-de-Calais Autres Lieu Rue de Bourgogne Adresse Rue de Bourgogne Ville Loos-en-Gohelle Departement Pas-de-Calais Lieu Ville Rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle latitude longitude 50.442765;2.788123

Rue de Bourgogne Loos-en-Gohelle Pas-de-Calais https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/loos-en-gohelle/