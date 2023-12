Réveillon de la St Sylvestre du Rugby de Marans Rue de Bordeaux Marans, 31 décembre 2023, Marans.

Marans Charente-Maritime

Début : 2023-12-31 20:00:00

Réveillon animé par SLV MBS Productions et menu propose par Arsonneau Traiteur.

Infos et résas: Charline 06 03 36 90 34.

Rue de Bordeaux Salle polyvalente

Marans 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



