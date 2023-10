SALON DE L’ARTISANAT Rue de Boismont Longwy, 4 novembre 2023, Longwy.

Longwy,Meurthe-et-Moselle

Salon de l’artisanat, de l’artisanat d’art et des métiers de bouche avec la présence d’une quarantaine d’exposants.

Restauration (midi).. Tout public

Samedi 2023-11-04 10:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. 2 EUR.

Rue de Boismont Salle des sports COSEC

Longwy 54400 Meurthe-et-Moselle Grand Est



Craft, arts and crafts and food trades fair with some forty exhibitors.

Catering (lunchtime).

Feria de artesanía, manualidades y alimentación con unos cuarenta expositores.

Catering (a mediodía).

Messe für Handwerk, Kunsthandwerk und Ernährungsberufe mit der Anwesenheit von etwa 40 Ausstellern.

Verpflegung (mittags).

Mise à jour le 2023-09-30 par OT DU GRAND LONGWY