Concert de Sainte Cécile à l’église de Limeray Rue de Blois Limeray, 18 novembre 2023, Limeray.

Limeray,Indre-et-Loire

Samedi 18 novembre 2023 à 20h, venez assister au concert de Sainte Cécile organisé par la musique municipale de Limeray avec la chorale « point d’orgue » de Saint Martin Le Beau.

Entrée libre..

Samedi 2023-11-18 20:00:00 fin : 2023-11-18 . .

Rue de Blois

Limeray 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Saturday, November 18, 2023 at 8pm, come and enjoy the Sainte Cécile concert organized by the Limeray municipal music group with the « point d’orgue » choir from Saint Martin Le Beau.

Free admission.

El sábado 18 de noviembre de 2023 a las 20:00 h, venga a disfrutar del concierto Sainte Cécile organizado por la agrupación musical municipal de Limeray con el coro « point d’orgue » de Saint Martin Le Beau.

Entrada gratuita.

Samstag, den 18. November 2023 um 20 Uhr: Besuchen Sie das Konzert der Heiligen Cäcilie, das von der Stadtmusik Limeray zusammen mit dem Chor « point d’orgue » aus Saint Martin Le Beau organisiert wird.

Eintritt frei.

Mise à jour le 2023-10-28 par OFFICE AMBOISE