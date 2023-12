MUSÉE EN MUSIQUE AU CHATEAU MUSEE DE BOULOGNE Rue de Bernet Boulogne-sur-Mer Catégories d’Évènement: Boulogne-sur-Mer

Jeudi 14 décembre de 19h00 à 20h00

Déambulation contemporaine » Reflets du XXe siècle »

Œuvres musicales et plastiques du XXe siècle

Avec les professeurs et les élèves du Conservatoire à Rayonnement Départemental du Boulonnais

Entrée libre, renseignements au 03 21 10 02 20 .

Rue de Bernet

Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France

