FÊTE DES ASSOCIATIONS DE WOIPPY Rue de Berlange Woippy, 2 juillet 2023, Woippy.

Woippy,Moselle

la Fête des Associations se déroulera à Woippy Plage et verra la participation d’une vingtaine d’associations culturelles, sportives et socio-culturelles woippyciennes qui présenteront leurs activités. Des animations sont également prévues : des structures gonflables feront la joie des enfants.

A noter la participation exceptionnelle de Gautier Fayolle, sept fois champion du monde de freestyle football professionnel. Pour ceux qui ne connaissant pas ce sport, sachez que le football freestyle est une discipline artistique et sportive qui consiste à réaliser des figures à l’aide d’un ballon de football. Pour réaliser ces figures, les pratiquants s’inspirent, entre autres, de la jonglerie, de la danse et de la gymnastique. Tout au long de la journée, il fera des démonstrations de sa discipline et initiera le public. Pour les gourmands, la restauration sera assurée par les associations.. Tout public

Dimanche 2023-07-02 à 11:00:00 ; fin : 2023-07-02 19:00:00. 0 EUR.

Rue de Berlange ZONE DE BERLANGE – WOIPPY PLAGE

Woippy 57140 Moselle Grand Est



the Fête des Associations will take place at Woippy Plage, with some twenty Woippy-based cultural, sporting and socio-cultural associations presenting their activities. There will also be plenty of entertainment on offer, including inflatable structures for children.

Of particular note is the exceptional participation of Gautier Fayolle, seven-time world champion in professional freestyle soccer. For those unfamiliar with the sport, freestyle soccer is an artistic and sporting discipline that involves performing tricks using a soccer. To perform these tricks, players draw inspiration from juggling, dance and gymnastics, among other disciplines. Throughout the day, he will be demonstrating his discipline and initiating the public. For those with a sweet tooth, catering will be provided by the associations.

la Fiesta de las Asociaciones se celebrará en Woippy Plage, con la participación de una veintena de asociaciones culturales, deportivas y socioculturales de Woippy que presentarán sus actividades. También habrá numerosas animaciones, como hinchables para los niños.

Cabe destacar la participación excepcional de Gautier Fayolle, siete veces campeón del mundo de fútbol freestyle profesional. Para quienes no estén familiarizados con este deporte, el fútbol freestyle es una disciplina artística y deportiva que consiste en realizar trucos con un balón de fútbol. Los trucos se inspiran en los malabares, la danza y la gimnasia, entre otros. A lo largo del día, hará demostraciones de su disciplina e iniciará al público en ella. Para los más golosos, las asociaciones ofrecerán un servicio de catering.

das Fest der Vereine findet in Woippy Plage statt. Rund zwanzig kulturelle, sportliche und soziokulturelle Vereine aus Woippingen werden ihre Aktivitäten vorstellen. Auch für Unterhaltung ist gesorgt: Hüpfburgen werden die Kinder begeistern.

Besonders hervorzuheben ist die außergewöhnliche Teilnahme von Gautier Fayolle, dem siebenmaligen Weltmeister im Freestyle-Fußball. Für diejenigen, die diese Sportart nicht kennen, sei gesagt, dass Freestyle-Fußball eine künstlerische und sportliche Disziplin ist, bei der mithilfe eines Fußballs Figuren ausgeführt werden. Um diese Kunststücke auszuführen, lassen sich die Sportler unter anderem vom Jonglieren, Tanzen und Turnen inspirieren. Den ganzen Tag über wird er seine Disziplin vorführen und das Publikum in die Materie einführen. Für das leibliche Wohl sorgen die Vereine.

Mise à jour le 2023-06-02 par AGENCE INSPIRE METZ