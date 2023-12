DISCO SOUPE Rue de bellevue Durtal, 16 décembre 2023, Durtal.

Durtal Maine-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16

Venez préparer et partager une soupe de saison en toute convivialité !.

Des membres du groupe de travail « Des produits locaux accessibles à tous et toutes » issu de la démarche de Projet agricole et alimentaire territorial (PAAT) de la commune de Durtal proposent avec les habitants de Gouis et le centre social itinérant de la POP ID : UNE DISCO SOUPE

Rdv dès 14h pour la préparation, à 18h30 pour la dégustation

Au menu : Cuisiner ensemble, partager un repas, et sensibiliser au gaspillage alimentaire. Apportez ce que vous souhaitez boire ou manger, et participez à cet événement inclusif qui célèbre l’alimentation et le partage.

Et surtout, n’oubliez pas d’apporter votre bol, votre cuillère, ainsi que votre joie et votre bonne humeur !

Animation assurée par le bac à Vinyles, vous êtes le disc-jockey de la soirée ! Ensemble, faisons de cette Disco Soupe un moment inoubliable !

Tout public | GRATUIT

Salle l’Odyssée – Durtal

Rue de bellevue Salle L’ODYSSEE

Durtal 49430 Maine-et-Loire Pays de la Loire



