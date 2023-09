Thé dansant Rue de Bellabre Saint-Maurice-la-Clouère, 25 novembre 2023, Saint-Maurice-la-Clouère.

Saint-Maurice-la-Clouère,Vienne

Le Pibole Musette Club, orchestre associatif de l’Union Musicale « La Liberté » reçoit Florian Villéger, accordéoniste pour animer conjointement le THE DANSANT qui a lieu l’après-midi de 14h 30 à 19h avec de la musette musette et de la musique trad..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 19:00:00. .

Rue de Bellabre Salle socio-éducative « Yves Girard »

Saint-Maurice-la-Clouère 86160 Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Pibole Musette Club, an association orchestra of the Union Musicale « La Liberté », welcomes accordionist Florian Villéger to co-host the afternoon THE DANSANT from 2.30pm to 7pm, featuring musette and trad music.

El Pibole Musette Club, orquesta asociada a la Union Musicale « La Liberté », recibe a Florian Villéger, acordeonista, para amenizar la tarde THE DANSANT de 14:30 a 19:00 con música musette y trad.

Der Pibole Musette Club, ein Vereinsorchester der Union Musicale « La Liberté », empfängt den Akkordeonspieler Florian Villéger, um gemeinsam den THE DANSANT, der nachmittags von 14.30 bis 19.00 Uhr stattfindet, mit Musette Musette und Trad-Musik zu beleben.

Mise à jour le 2023-09-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou