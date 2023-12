Fest-Noz Rue de Bel-Air Plésidy Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Plésidy Fest-Noz Rue de Bel-Air Plésidy, 28 décembre 2023, Plésidy. Plésidy Côtes-d’Armor

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-28 19:00:00

fin : 2023-12-28 . Toute l’équipe de l’association Graines de Cultures est sur le pont pour préparer son traditionnel fest-noz d’hiver, un évènement à ne pas manquer ! Au programme : Sterne, Pennou Devet, les Frères Cornic, Le Louarn Pères & Fils, le tout précédé d’un bon repas qui réveillera vos papilles gustatives. N’hésitez plus, bloquez la date et réservez vite ! .

Rue de Bel-Air Salle Amzer Zo

Plésidy 22720 Côtes-d’Armor Bretagne

Mise à jour le 2023-11-29 par Office de tourisme de Guingamp – Baie de Paimpol Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Plésidy Autres Code postal 22720 Lieu Rue de Bel-Air Adresse Rue de Bel-Air Salle Amzer Zo Ville Plésidy Departement Côtes-d'Armor Lieu Ville Rue de Bel-Air Plésidy Latitude 48.44549 Longitude -3.11599 latitude longitude 48.44549;-3.11599

Rue de Bel-Air Plésidy Côtes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plesidy/