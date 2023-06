La Teuf à Talensac Rue de Bel Air / Haut de Talensac Nantes, 21 juin 2023, Nantes.

La Teuf à Talensac 21 et 22 juin Rue de Bel Air / Haut de Talensac

Viens faire la teuf à TALENSAC avec nous !

Ce 21 juin, on se réunit entre voisin·es pour te proposer un soirée musicale et conviviale en plein air ! Musique, jeux pour les enfants et les adultes, repas à prix libre pour une caisse solidaire, espace chill et espace dansant, on t’attend pour une soirée good vibes en haut du Marché Talensac ?

Au programme :

➡️ DJ set PRUN’ ALL STARS ?

➡️ Repas à prix libre par l’Autre Cantine ?️

➡️ Jeux en bois et structure gonflable du bar Pioche, pour les petit·es ET les grand·es?

➡️ Scène extérieure en haut du marché ?

➡️ Tireuses extérieures par PIOCHE et LE BISTROT DE TALENSAC ?

Evénement gratuit

19H-01H

Accessible aux PMR

KIDS FRIENDLY ?

Rue de Bel Air / Haut de Talensac Rue de bel air 44000 Nantes Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire

©Mélissa Menu – Gaufrette de Montmirail Illustration