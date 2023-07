Descente de la Vienne Rue de Beaufort Saint-Léonard-de-Noblat, 9 juillet 2023, Saint-Léonard-de-Noblat.

Saint-Léonard-de-Noblat,Haute-Vienne

Envie d’eau, de balade et de nature ? Deux parcours en canoë kayak sur la Vienne de 3 ou 8 kms vous sont proposés en famille ou entre amis, accompagné par un cadre diplômé. A partir de 14ans et savoir nager (avec un gilet de sauvetage) et chaussures fermées obligatoire..

2023-07-09 fin : 2023-07-09 18:30:00. .

Rue de Beaufort

Saint-Léonard-de-Noblat 87400 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Looking for water, hiking and nature? Two canoe/kayak routes on the Vienne, 3 or 8 km long, are available for families and friends, accompanied by a qualified instructor. Minimum age 14, swimming ability (with life jacket) and closed-toe shoes required.

¿Tiene ganas de agua, paseo y naturaleza? Hay dos recorridos en canoa-kayak por el Vienne, de 3 u 8 km, para usted, su familia o sus amigos, acompañados por un monitor cualificado. Edad mínima 14 años, saber nadar (con chaleco salvavidas) y calzado cerrado obligatorio.

Lust auf Wasser, Spaziergänge und Natur? Zwei Kanu-Kajak-Strecken auf der Vienne von 3 oder 8 km Länge werden Ihnen mit der Familie oder mit Freunden in Begleitung eines diplomierten Leiters angeboten. Ab 14 Jahren und Schwimmkenntnisse (mit Schwimmweste) und geschlossene Schuhe erforderlich.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT de Noblat