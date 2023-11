Spectacle : Sur la piste du Père Noël rue de Bassemberg Villé, 15 décembre 2023, Villé.

Villé,Bas-Rhin

Un spectacle burlesque et interactif de Noël pour le public familial..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 19:00:00. EUR.

rue de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



A burlesque and interactive Christmas show for family audiences.

Un espectáculo navideño burlesco e interactivo para público familiar.

Eine burleske und interaktive Weihnachtsshow für das Familienpublikum.

Mise à jour le 2023-11-04 par Office de tourisme du val de Villé