Passeurs de Musique : concert d’accordéon par Marie Andrée JOERGER Rue de Bassemberg Villé, 19 août 2023, Villé.

Villé,Bas-Rhin

Venez rencontrer Marie Andrée Joerger, accordéoniste, et son instrument à boutons, soufflet et bretelles..

2023-08-19 fin : 2023-08-19 . 0 EUR.

Rue de Bassemberg

Villé 67220 Bas-Rhin Grand Est



Come and meet Marie Andrée Joerger, accordionist, and her instrument with buttons, bellows and suspenders.

Venga a conocer a Marie Andrée Joerger, acordeonista, y su instrumento con botones, fuelles y tirantes.

Lernen Sie die Akkordeonistin Marie Andrée Joerger und ihr Instrument mit Knöpfen, Blasebalg und Hosenträgern kennen.

Mise à jour le 2023-06-12 par Office de tourisme du val de Villé