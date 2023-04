Chantier d’entretien de la fôret du Niederwald rue de Bâle, 21 octobre 2023, Hirtzfelden.

A votre rythme, prenez part aux travaux consistants au ratissage de la matière fauchée sur une des clairières steppiques à Hirtzfelden et à la coupe de rejets ligneux. Prévoir des gants de travail..

2023-10-21 à ; fin : 2023-10-21 . EUR.

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est



At your own pace, take part in the work consisting of raking the mown material on one of the steppe clearings in Hirtzfelden and cutting the woody shoots. Please bring work gloves.

Participe a su ritmo en los trabajos consistentes en rastrillar el material segado en uno de los claros esteparios de Hirtzfelden y cortar los brotes leñosos. Se ruega llevar guantes de trabajo.

Beteilige dich in deinem eigenen Tempo an den Arbeiten, die darin bestehen, das Mähgut auf einer der Steppenlichtungen in Hirtzfelden zusammenzurechen und den holzigen Nachwuchs abzuschneiden. Arbeitshandschuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-03-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach