Chantier d’entretien de la fôret du Rothleible rue de Bâle, 30 septembre 2023, Hirtzfelden.

A votre rythme, prenez part aux travaux de conservation des clairières steppiques à Hirtzfelden. Prévoir des gants de travail..

2023-09-30 à ; fin : 2023-09-30 12:00:00. EUR.

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est



At your own pace, take part in the conservation work of the steppe clearings in Hirtzfelden. Bring your work gloves.

Participa a tu ritmo en la conservación de los claros esteparios de Hirtzfelden. Trae tus guantes de trabajo.

Nimm in deinem eigenen Tempo an den Arbeiten zur Erhaltung der Steppenlichtungen in Hirtzfelden teil. Arbeitshandschuhe mitbringen.

Mise à jour le 2023-03-01 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach