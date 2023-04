Apéro dînatoire sauvage rue de Bâle, 6 mai 2023, Hirtzfelden.

Fabriquez vos propres couleurs naturelles avec des pigments minéraux, des couleurs végétales en jus frais ou en cuisson avec des plantes tinctoriales. Nous créerons des petits tableaux avec nos jus et nos pigments, de la cire d‘abeille et du pollen..

2023-05-06 à ; fin : 2023-05-06 15:00:00. EUR.

rue de Bâle

Hirtzfelden 68740 Haut-Rhin Grand Est



Make your own natural colours with mineral pigments, vegetable colours in fresh juice or cooked with dye plants. We will create small paintings with our juices and pigments, beeswax and pollen.

Crea tus propios colores naturales con pigmentos minerales, colores vegetales en zumo fresco o cocidos con plantas tintóreas. Crearemos pequeños cuadros con nuestros zumos y pigmentos, cera de abeja y polen.

Stellen Sie Ihre eigenen natürlichen Farben mit Mineralpigmenten, Pflanzenfarben als Frischsaft oder zum Kochen mit Färbepflanzen her. Wir werden kleine Bilder mit unseren Säften und Pigmenten, Bienenwachs und Pollen herstellen.

