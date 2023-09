Cet évènement est passé Cinéma « Sur la branche » Rue d’Auxerre Saint-Privé Catégories d’Évènement: Saint-Privé

Yonne Cinéma « Sur la branche » Rue d’Auxerre Saint-Privé, 15 septembre 2023, Saint-Privé. Saint-Privé,Yonne .

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . .

Rue d’Auxerre Salle culturelle

Saint-Privé 89220 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-09-12 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie ! Détails Catégories d’Évènement: Saint-Privé, Yonne Autres Lieu Rue d'Auxerre Adresse Rue d'Auxerre Salle culturelle Ville Saint-Privé Departement Yonne Lieu Ville Rue d'Auxerre Saint-Privé latitude longitude 47.68435;3.00086

Rue d'Auxerre Saint-Privé Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-prive/