Noël à la ludothèque Rue d’Auvergne Thouars Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres

Thouars Noël à la ludothèque Rue d’Auvergne Thouars, 16 décembre 2023, Thouars. Thouars Deux-Sèvres

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16

fin : 2023-12-17 La ludothèque se met aux couleurs de Noël. Venez partager cette fête de fin d’année avec les animateurs..

La ludothèque se met aux couleurs de Noël. Venez partager cette fête de fin d’année avec les animateurs.

Vous n’avez pas d’idée(s) pour Noël ? Venez découvrir un panel de jeux à la ludothèque se trouvant dans les rayons de supermarchés afin d’aider le Père Noël à ne pas se tromper : Carlo Crado, Trap Tartines, La Bonne paye, Croque Carottes, Docteur Maboul… Plus de 60 jeux sortis juste avant Noël pour tous les âges.

Samedi jeux pour toute la famille

Dimanche matin les jeux pour les 3-8 ans sont à l’honneur alors que l’après-midi place aux jeux familiaux (à partir de 6 ans). EUR.

Rue d’Auvergne À la Ludothèque

Thouars 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

Mise à jour le 2023-12-09 par Maison du Thouarsais Détails Catégories d’Évènement: Deux-Sèvres, Thouars Autres Code postal 79100 Lieu Rue d'Auvergne Adresse Rue d'Auvergne À la Ludothèque Ville Thouars Departement Deux-Sèvres Lieu Ville Rue d'Auvergne Thouars Latitude 46.98569 Longitude -0.22086 latitude longitude 46.98569;-0.22086

Rue d'Auvergne Thouars Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thouars/