EXPOSITION AVICOLE Rue d’Auvergne – Gymnase Malleray Sarrebourg, 4 novembre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Manifestation organisée par la Société d’Aviculture de Sarrebourg et environ, elle présente des volailles, des lapins et des pigeons.

Il y aura une buvette et une petite restauration sur place, tombola tous gagnants.

Entrée gratuite pour les moins de 12 ans.. Tout public

Dimanche 2023-11-04 09:00:00 fin : 2023-11-04 18:00:00. 2 EUR.

Rue d’Auvergne – Gymnase Malleray

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Event organized by the Société d’Aviculture de Sarrebourg et environ, featuring poultry, rabbits and pigeons.

There will be a refreshment bar and snacks on site, and a tombola for all winners.

Free admission for children under 12.

Este evento, organizado por la Société d’Aviculture de Sarrebourg et environ, presenta aves de corral, conejos y palomas.

Habrá un puesto de refrescos y tentempiés in situ, y una tómbola para todos los ganadores.

Entrada gratuita para menores de 12 años.

Veranstaltung, die von der Société d’Aviculture de Sarrebourg et environ organisiert wird. Sie präsentiert Geflügel, Kaninchen und Tauben.

Es gibt einen Imbiss und einen kleinen Imbiss vor Ort, Tombola mit allen Gewinnern.

Freier Eintritt für Kinder unter 12 Jahren.

Mise à jour le 2023-10-24 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG