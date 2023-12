Feu d’artifice Rue Daubigny et rue des Bains Villerville Catégories d’Évènement: Calvados

Villerville Feu d’artifice Rue Daubigny et rue des Bains Villerville, 31 décembre 2023, Villerville. Villerville Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-31 17:00:00

fin : 2023-12-31 20:15:00 Le feu d’artifice prévu le 27 octobre dernier pour la Fête du Singe en Hiver n’ayant pu avoir lieu en raison des intempéries, la Ville de Villerville programme exceptionnellement un feu d’artifice ce 31 décembre. Au programme : – De 17h à 19h, un vin chaud sera proposé au Cabaret Normand, rendu célèbre par le film Un Singe en Hiver tourné à Villerville en 1962, et ouvert pour l’occasion (2 rue Daubigny).

– Vers 19h30 une retraite aux flambeaux emmènera les participants depuis le Cabaret Normand jusqu’à la digue, rue des Bains (des flambeaux LED seront en vente au Cabaret Normand).

– Puis un feu d’artifice sera tiré à 20h depuis la plage, visible depuis la rue des Bains..

Rue Daubigny et rue des Bains

Villerville 14113 Calvados Normandie

