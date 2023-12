Cet évènement est passé Projection débat avec « Moi Capitaine » de Mattéo GARRONE à Vendôme Rue Darreau Vendôme Catégories d’Évènement: Loir-et-Cher

Début : Lundi 2023-12-18 20:00:00

Chaque année les Nations Unies célèbrent la journée internationale des migrants le 18 décembre. En marge de cette célébration, l' Association France Terre d'Asile (Vendôme) en partenariat avec AFRIVISION, organisent une soirée de projection débat..

Chaque année les Nations Unies célèbrent la journée internationale des migrants le 18 décembre. En marge de cette célébration, l’ Association France Terre d’Asile (Vendôme) en partenariat avec AFRIVISION, organisent une soirée de projection débat.

Projection débat avec « Moi Capitaine » de Mattéo GARRONE à Vendôme. « Seydou et Moussa, deux jeunes sénégalais de 16 ans, décident de quitter leur terre natale pour rejoindre l’Europe. Mais sur leur chemin, les rêves et les espoirs d’une vie meilleure sont très vite anéantis par les dangers de ce périple. Leur seule arme dans cette odyssée restera leur humanité. » Cette projection sera l’occasion d’un débat avec M. Dragoss OUEDRAOGO (Anthropologue, réalisateur, enseignant-chercheur) sur les droits humains. Un buffet vous sera offert avant la projection à partir de 19h30. .

