Journées Européennes du Patrimoine : Théâtre « Les bons, la bonne et le baron » Rue d’Argouges Gratot, 17 septembre 2023, Gratot.

Gratot,Manche

Journées Européennes du Patrimoine : Théâtre « Les bons, la bonne et le baron ».

Vaudeville de Richard Vitte joué par la compagnie théâtre aux champs..

2023-09-17 14:30:00 fin : 2023-09-17 16:00:00. .

Rue d’Argouges

Gratot 50200 Manche Normandie



European Heritage Days: Theatre « Les bons, la bonne et le baron ».

Vaudeville by Richard Vitte, performed by the compagnie théâtre aux champs.

Jornadas Europeas del Patrimonio: Teatro « Les bons, la bonne et le baron ».

Vaudeville de Richard Vitte interpretado por la compañía théâtre aux champs.

Europäische Tage des Denkmals: Theater « Les bons, la bonne et le baron » (Die Guten, das Dienstmädchen und der Baron).

Vaudeville von Richard Vitte, gespielt von der Theatergruppe « théâtre aux champs ».

Mise à jour le 2023-07-15 par Normandie Tourisme / Attitude Manche