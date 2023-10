Soirée arpentage et miel sur le thème des abeilles Rue Dantagnan Saint-André-de-Cubzac, 27 octobre 2023, Saint-André-de-Cubzac.

Saint-André-de-Cubzac,Gironde

Tu as envie de lire, d’approfondir des concepts autour des abeilles et de leur société mais en même temps les grands mots de l’apiculture te font un peu flipper ?

En arpentage, on lit ensemble et on partage pour lire un ouvrage, ou une thèse, en une soirée, puis on en discute !

Le principe ? Chacun.e lit un passage du livre, puis partage aux autres les idées clés qu’il.elle à retenu.

Notre soirée portera sur le livre de Sylla de Saint Pierre « Dans le secret des abeilles » Un formidable ouvrage sur » la fascinante vie secrète des abeilles « . Un auteur reconnu, un savoir avéré. Ce livre rassemble les savoirs sur les abeilles que nous ont légués des générations de chercheurs et de passionnés. On y découvre les mille contacts invisibles qui font d’une société de 50 000 petits êtres, sans souverain ni hiérarchie, un modèle d’efficacité et de sobriété..

2023-10-27 fin : 2023-10-27 23:00:00. EUR.

Rue Dantagnan Salle Dantagnan

Saint-André-de-Cubzac 33240 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Do you want to read and learn more about bees and their society, but at the same time find the big words of beekeeping a bit scary?

In beekeeping, we read together and share a book or thesis in one evening, then discuss it!

How does it work? Everyone reads a passage from the book, then shares with the others the key ideas they’ve retained.

Our evening will focus on Sylla de Saint Pierre’s book « Dans le secret des abeilles » (In the secret of bees), a wonderful work on « the fascinating secret life of bees ». A recognized author, a proven source of knowledge. This book brings together the knowledge of bees handed down to us by generations of researchers and enthusiasts. It reveals the thousand invisible contacts that make a society of 50,000 tiny creatures, with no ruler or hierarchy, a model of efficiency and sobriety.

¿Quieres leer y aprender más sobre las abejas y su sociedad, pero al mismo tiempo te asustan las grandes palabras de la apicultura?

En la encuesta apícola, lees un libro o una tesis juntos y lo compartís en una velada, ¡luego lo comentáis!

¿Cómo funciona? Cada uno lee un pasaje del libro y luego comparte con los demás las ideas clave que ha retenido.

Nuestra velada se centrará en el libro de Sylla de Saint Pierre « Dans le secret des abeilles » (En el secreto de las abejas), una obra fantástica sobre la « fascinante vida secreta de las abejas ». Una autora reconocida con conocimientos contrastados. Este libro reúne todos los conocimientos sobre las abejas que nos han transmitido generaciones de investigadores y aficionados. Revela los mil contactos invisibles que hacen de una sociedad de 50.000 minúsculas criaturas, sin gobernante ni jerarquía, un modelo de eficacia y sobriedad.

Du hast Lust zu lesen und dich mit den Konzepten rund um die Bienen und ihre Gesellschaft zu beschäftigen, aber gleichzeitig machen dich die großen Worte der Imkerei ein wenig verrückt?

In der Imkerei liest man gemeinsam und teilt, um an einem Abend ein Buch oder eine Dissertation zu lesen und dann darüber zu diskutieren!

Was ist das Prinzip? Jeder liest eine Passage aus dem Buch und teilt dann die wichtigsten Ideen, die er oder sie behalten hat, mit den anderen.

Unser Abend wird sich mit Sylla de Saint Pierres Buch « Dans le secret des abeilles » (Im Geheimnis der Bienen) befassen. Ein anerkannter Autor, ein nachgewiesenes Wissen. Dieses Buch vereint das Wissen über die Bienen, das uns Generationen von Forschern und Enthusiasten hinterlassen haben. Man entdeckt die tausend unsichtbaren Kontakte, die aus einer Gesellschaft von 50 000 kleinen Wesen ohne Herrscher oder Hierarchie ein Modell für Effizienz und Genügsamkeit machen.

Mise à jour le 2023-10-09 par Bourg Cubzaguais Tourisme