Éclat(s) de Rue 2023 : Or, là… Rue d’Anisy Caen, 28 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, le Collectif du Plateau propose un spectacle de cirque contemporain.



« Janus, héro errant arrivant d’on ne sait où et n’allant apparemment nulle part, apparaît. Il se retrouve là, devant ce passage piéton si banal et pourtant, il n’est plus si sûr de lui. Il suffirait simplement de traverser et… tout serait fini.

Or, là… est un spectacle qui se joue des limites entre le réel et l’irréel. Un univers en noir et blanc inspiré et expiré de la bande dessinée. Le Collectif du Plateau nous y délivre son regard acrobatique, un ailleurs visuel et sonore qui n’a de limites que là où l’on décide d’en voir. »

2023-07-28 à 20:15:00 ; fin : 2023-07-28 21:00:00. .

Rue d’Anisy école primaire les Vikings

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Collectif du Plateau presents a contemporary circus show.

« Janus, a wandering hero arriving from who knows where and seemingly going nowhere, appears. He finds himself here, in front of this crosswalk, and yet he’s not so sure of himself. All he had to do was cross and… it would all be over.

Or, là… is a show that plays with the boundaries between the real and the unreal. It’s a black-and-white universe inspired by comics. Le Collectif du Plateau delivers its acrobatic vision, a visual and sonic elsewhere whose limits are only as far as we choose to see them. »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, el Collectif du Plateau presenta un espectáculo de circo contemporáneo.

« Aparece Jano, un héroe errante llegado de no se sabe dónde y que parece no ir a ninguna parte. Ahí está, delante de ese paso de peatones tan cotidiano, y sin embargo ya no está tan seguro de sí mismo. Todo lo que tenía que hacer era cruzar y… todo habría terminado.

Or, là… es un espectáculo que juega con los límites entre lo real y lo irreal. Es un universo en blanco y negro inspirado en el cómic. El Collectif du Plateau nos trae su visión acrobática, un lugar visual y sonoro cuyos límites son sólo tan lejanos como nosotros decidamos verlos

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, zeigt das Collectif du Plateau eine zeitgenössische Zirkusvorstellung.

« Janus, ein wandernder Held, der von irgendwoher kommt und scheinbar nirgendwohin geht, erscheint. Er findet sich hier wieder, vor diesem so banalen Zebrastreifen, und doch ist er sich seiner Sache nicht mehr so sicher. Er müsste einfach nur über die Straße gehen und … alles wäre vorbei.

Or, là… ist eine Aufführung, die mit den Grenzen zwischen dem Realen und dem Irrealen spielt. Ein Universum in Schwarz-Weiß, das von Comics inspiriert wurde und aus ihnen ausläuft. Das Collectif du Plateau liefert uns darin seinen akrobatischen Blick, ein visuelles und akustisches Anderswo, das nur dort Grenzen hat, wo man sich entscheidet, sie zu sehen. »

