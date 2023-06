Éclat(s) de Rue 2023 : Ven Rue d’Anisy Caen, 28 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Si Seulement propose un spectacle de cirque.



« Ven, « viens » en espagnol ou encore « ils voient ».

C’est une rencontre dans un espace- temps, un chemin d’accompagnement dans l’intimité, la confiance et la vulnérabilité. On voit l’ouïe, on regarde avec les sens. Le geste s’incarne et se nourrit d’une technique très maîtrisée, où l’équilibre, le jonglage, le mât chinois et la danse dialoguent dans un ensemble poétique.

Ven s’adresse à la part d’humanité que nous détenons, à ce sentiment de confiance qui nous élève. »

2023-07-28 à 19:00:00 ; fin : 2023-07-28 19:45:00. .

Rue d’Anisy École primaire les Vikings

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Si Seulement presents a circus show.

« Ven, Spanish for « come », or « they see ».

It’s an encounter in a space-time, a path of accompaniment in intimacy, trust and vulnerability. We see with our ears, we look with our senses. The gesture is embodied and nourished by a highly mastered technique, where balance, juggling, Chinese mast and dance interact in a poetic whole.

Ven appeals to the human side of us, to the sense of confidence that lifts us up. »

Dentro del programa de Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Si Seulement presenta un espectáculo de circo.

ven » significa « vienen » en español, o « ven ».

Es un encuentro en un espacio-tiempo, un viaje de acompañamiento en la intimidad, la confianza y la vulnerabilidad. Vemos con los oídos, miramos con los sentidos. El gesto se encarna y se nutre de una técnica muy dominada, donde el equilibrio, el malabarismo, el mástil chino y la danza interactúan en un todo poético.

Ven apela a nuestro lado humano, a la sensación de confianza que nos eleva

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison für Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Si Seulement eine Zirkusvorstellung.

« Ven, « komm » auf Spanisch oder auch « sie sehen ».

Es ist eine Begegnung in einem Raum-Zeit-Gefüge, ein Weg der Begleitung in der Intimität, im Vertrauen und in der Verletzlichkeit. Man sieht mit dem Gehör, man schaut mit den Sinnen. Die Geste verkörpert sich und wird von einer sehr beherrschten Technik genährt, in der Gleichgewicht, Jonglieren, chinesischer Mast und Tanz in einem poetischen Ganzen miteinander in Dialog treten.

Ven richtet sich an den Teil der Menschlichkeit, den wir besitzen, an das Gefühl des Vertrauens, das uns erhebt »

