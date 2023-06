Éclat(s) de Rue 2023 : Hiboux Rue d’Anisy Caen, 28 juillet 2023, Caen.

Caen,Calvados

Dans le cadre de la programmation d’Éclat(s) de Rue, saison des arts de la rue de Caen, la Compagnie Les 3 Points de Suspension propose un spectacle de théâtre de rue.



« Le jour de votre mort, les membres de votre famille, vos amis, vos collègues se réuniront. Il échangeront leurs souvenirs, leurs anecdotes. Ils pleureront, ils riront, ils mangeront ensemble. Peut- être que malgré la tristesse et le désespoir, ils parviendront à rendre cet évènement inoubliable à votre mémoire. Ca sera peut être le plus beau jour de votre vie et vous ne serez pas là !

Hiboux est une histoire chorale, une messe contemporaine qui explore nos manières de faire du rite et nos représentations du deuil. »

.

2023-07-28 à 21:30:00 ; fin : 2023-07-28 23:00:00. .

Rue d’Anisy école primaire les Vikings

Caen 14000 Calvados Normandie



As part of Éclat(s) de Rue, Caen’s street arts season, Compagnie Les 3 Points de Suspension presents a street theater show.

« On the day of your death, your family, friends and colleagues will gather. They’ll exchange memories and anecdotes. They’ll cry, they’ll laugh, they’ll eat together. Perhaps, despite the sadness and despair, they’ll manage to make this event unforgettable in your memory. Maybe it’ll be the happiest day of your life, and you won’t be there!

Hiboux is a choral story, a contemporary mass that explores our ways of ritualizing and our representations of mourning. »

En el marco del programa Éclat(s) de Rue, la temporada de artes de calle de Caen, la Compagnie Les 3 Points de Suspension presenta un espectáculo de teatro de calle.

« El día de tu muerte, tu familia, tus amigos y tus colegas se reunirán. Compartirán sus recuerdos y anécdotas. Llorarán, reirán, comerán juntos. Tal vez, a pesar de la tristeza y la desesperación, consigan que este acontecimiento sea inolvidable en tu memoria. Podría ser el día más feliz de su vida, ¡y usted no estará allí!

Hiboux es una historia coral, una misa contemporánea que explora nuestras formas de realizar rituales y nuestras representaciones del duelo »

Im Rahmen des Programms von Éclat(s) de Rue, der Saison der Straßenkunst in Caen, bietet die Compagnie Les 3 Points de Suspension eine Straßentheateraufführung an.

« Am Tag Ihres Todes werden sich Ihre Familienmitglieder, Freunde und Kollegen versammeln. Sie werden ihre Erinnerungen und Anekdoten austauschen. Sie werden weinen, sie werden lachen, sie werden zusammen essen. Vielleicht gelingt es ihnen trotz aller Traurigkeit und Verzweiflung, dieses Ereignis in Ihrem Gedächtnis unvergesslich zu machen. Vielleicht wird es der schönste Tag Ihres Lebens und Sie werden nicht dabei sein!

Eulen ist eine Chorgeschichte, eine zeitgenössische Messe, die unsere Art, Rituale zu vollziehen, und unsere Vorstellungen von Trauer erforscht. »

Mise à jour le 2023-06-01 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité