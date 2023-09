Journées Européennes du Patrimoine : La musique comme patrimoine vivant Rue Daniel Coutances, 16 septembre 2023, Coutances.

Coutances,Manche

Présentation de musiques anciennes dans la chapelle du CAD.

A partir de 8 ans..

2023-09-16 15:30:00 fin : 2023-09-16 . .

Rue Daniel

Coutances 50200 Manche Normandie



Presentation of early music in the CAD chapel.

Ages 8 and up.

Presentación de música antigua en la capilla del CAD.

A partir de 8 años.

Präsentation alter Musik in der Kapelle des CAD.

Ab 8 Jahren.

