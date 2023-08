VIDE GRENIER rue d’Alsace – Plan d’eau Saint-Quirin, 3 septembre 2023, Saint-Quirin.

Saint-Quirin,Moselle

Avis aux chineurs, rendez-vous autour de l’étang de Saint-Quirin ! Une restauration et des buvettes se trouveront sur place.. Tout public

Dimanche 2023-09-03 08:00:00 fin : 2023-09-03 18:00:00. 0 EUR.

rue d’Alsace – Plan d’eau

Saint-Quirin 57560 Moselle Grand Est



All bargain hunters are invited to the Saint-Quirin pond! Catering and refreshment stands will be available on site.

Los cazadores de gangas se reunirán en torno al estanque de Saint-Quirin Habrá puestos de comida y refrescos.

Schnäppchenjäger aufgepasst, wir treffen uns rund um den Teich von Saint-Quirin! Vor Ort gibt es Essen und Trinken.

Mise à jour le 2023-08-13 par TOURISME SARREBOURG MOSELLE SUD – SITE SARREBOURG