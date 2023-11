Marché de Noël Rue d’Alsace Gundershoffen, 16 décembre 2023, Gundershoffen.

Gundershoffen,Bas-Rhin

Découvrez les créations originales des artisans présents et participez aux nombreuses animations..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . 0 EUR.

Rue d’Alsace

Gundershoffen 67110 Bas-Rhin Grand Est



Discover the original creations of the artisans present and take part in the many events.

Descubra las originales creaciones de los artesanos presentes y participe en los numerosos actos.

Entdecken Sie die originellen Kreationen der anwesenden Kunsthandwerker und nehmen Sie an den zahlreichen Animationen teil.

