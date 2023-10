Foire à la puériculture et vide-greniers Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence, 5 novembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

Foire à la puériculture et bourse aux jouets à Saint-Rémy-de-Provence, à la Salle Jean-Macé le dimanche 5 novembre de 8h à 13h..

2023-11-05 08:00:00 fin : 2023-11-05 13:00:00. .

Rue Cyprien Gautier Salle Jean-Macé

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Childcare and toy fair in Saint-Rémy-de-Provence, at the Salle Jean-Macé on Sunday 5 November from 8am to 1pm.

Feria de la puericultura y el juguete en Saint-Rémy-de-Provence, en la Salle Jean-Macé, el domingo 5 de noviembre de 8.00 a 13.00 h.

Kinderpflegemesse und Spielzeugbörse in Saint-Rémy-de-Provence, in der Salle Jean-Macé am Sonntag, den 5. November von 8 bis 13 Uhr.

Mise à jour le 2023-10-24 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles