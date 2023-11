Vide-greniers Rue Cyprien Gauthier Saint-Rémy-de-Provence, 26 novembre 2023, Saint-Rémy-de-Provence.

Saint-Rémy-de-Provence,Bouches-du-Rhône

L’APEL de l’école Saint-Martin organise un vide-greniers le dimanche 26 novembre à la salle Jean Macé..

2023-11-26 08:00:00 fin : 2023-11-26 17:00:00. .

Rue Cyprien Gauthier Salle Jean Macé

Saint-Rémy-de-Provence 13532 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



The APEL of Saint-Martin school is organising a garage sale on Sunday 26 November in the Salle Jean Macé.

La APEL del colegio Saint-Martin organiza una venta de garaje el domingo 26 de noviembre en la sala Jean Macé.

Die APEL der Schule Saint-Martin organisiert am Sonntag, den 26. November, einen Flohmarkt in der Jean-Macé-Halle.

Mise à jour le 2023-10-31 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles