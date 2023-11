Le Beaujolais nouveau 2023 Rue Creuse Saint-Satur, 16 novembre 2023, Saint-Satur.

Saint-Satur,Cher

« Rejoignez nous pour célébrer le Beaujolais Nouveau chez Les Jolies Quilles lors de notre deuxième anniversaire de la cave. À consommer avec modération. ».

2023-11-16 fin : 2023-11-16 19:00:00. .

Rue Creuse

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire



« Join us to celebrate Beaujolais Nouveau at Les Jolies Quilles on our second anniversary of the winery. Drink in moderation. »

« Únase a nosotros para celebrar el Beaujolais Nouveau en Les Jolies Quilles en nuestro segundo aniversario de la bodega. Beba con moderación »

« Feiern Sie mit uns den Beaujolais Nouveau bei Les Jolies Quilles anlässlich unseres zweiten Kellerjubiläums. In Maßen zu konsumieren »

Mise à jour le 2023-11-03 par Office de tourisme du Grand Sancerrois