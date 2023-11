EXPOSITION DE PHOTOGRAPHIES ET TABLEAUX : « L’ART ET L’ÉVOLUTION » Rue Corneille Saumur, 11 novembre 2023, Saumur.

Saumur,Maine-et-Loire

Michou Sh vous invite à découvrir son exposition où plusieurs collections de tableaux sont présentées : série cheval, série racines, série portes fermées…

Féerique et bluffant !.

2023-11-11 fin : 2023-11-11 19:00:00. .

Rue Corneille

Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Michou Sh invites you to discover her exhibition featuring several collections of paintings: horse series, roots series, closed-door series…

Fairytale-like and breathtaking!

Michou Sh le invita a descubrir su exposición con varias colecciones de cuadros: la serie de los caballos, la serie de las raíces, la serie de las puertas cerradas…

Es mágica e impresionante

Michou Sh lädt Sie ein, seine Ausstellung zu entdecken, in der mehrere Bildersammlungen präsentiert werden: Serie Pferd, Serie Wurzeln, Serie Geschlossene Türen…

Märchenhaft und bluffend!

