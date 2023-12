P’tit bal trad rue , Corbigny (58) P’tit bal trad rue , Corbigny (58), 15 décembre 2023 19:00, . P’tit bal trad Vendredi 15 décembre, 20h00 rue , Corbigny (58) 2 €, gratuit adhérents, P’tit bal trad à partir de 20 h à la salle d’animaton de la maison de retraite de Corbigny autour de la vielle à roue, de la cornemuse et de l’accordéon diatonique. A partir de 18 h 30, dans la même salle rencontre de musiciens afin de mettre un repertoire en commun pour la soirée. P’tit bal se terminera pas un moment convivial autour de ce que chacun aura apporté source : événement P’tit bal trad publié sur AgendaTrad rue , Corbigny (58) Rue des Capucins

