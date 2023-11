Marché de Noël à Vire Normandie Rue Colbert Vire Normandie, 10 décembre 2023, Vire Normandie.

Vire Normandie,Calvados

Retrouvez les élèves de Malraux Saint Exupéry sur le marché de Noël le dimanche 10 décembre. Au programme, vente d’objets créés par les enfants, des chants de Noël, un stand photo avec le père Noël, une buvette, des gâteaux et des petites restaurations.

Retrouvez également des stands de créateurs locaux ainsi que des idées cadeaux et des décorations de Noël..

2023-12-10 10:00:00 fin : 2023-12-10 17:00:00. .

Rue Colbert

Vire Normandie 14500 Calvados Normandie



Join the pupils of Malraux Saint Exupéry at the Christmas market on Sunday December 10. On the program: sale of objects created by the children, Christmas carols, a photo booth with Santa Claus, a refreshment stand, cakes and light refreshments.

There will also be stalls featuring local designers, as well as gift ideas and Christmas decorations.

Los alumnos de Malraux Saint Exupéry estarán presentes en el mercado navideño del domingo 10 de diciembre. En el programa: venta de artículos creados por los niños, villancicos, un puesto de fotos con Papá Noel, un puesto de refrescos, pasteles y bocadillos.

También habrá puestos de diseñadores locales, ideas para regalos y decoración navideña.

Die Schülerinnen und Schüler von Malraux Saint Exupéry sind am Sonntag, dem 10. Dezember, auf dem Weihnachtsmarkt anzutreffen. Auf dem Programm stehen der Verkauf von Objekten, die von den Kindern gestaltet wurden, Weihnachtslieder, ein Fotostand mit dem Weihnachtsmann, ein Getränkestand, Kuchen und kleine Snacks.

Außerdem gibt es Stände von lokalen Designern sowie Geschenkideen und Weihnachtsdekorationen.

Mise à jour le 2023-11-24 par OT du Pays de Vire | Collines de Normandie