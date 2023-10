Concert, Escales en mer baltique Rue Clémenceau Vichy Catégories d’Évènement: Allier

Vichy Concert, Escales en mer baltique Rue Clémenceau Vichy, 2 décembre 2023, Vichy. Vichy,Allier « Escales en mer baltique »

Concert d’œuvres chorales du Nord de l’Europe, A cappella

Êkhô chœur de chambre

Caroline Semont-Gaulon, direction.

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . EUR.

Rue Clémenceau Église Saint Louis

Vichy 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



« Escales en mer baltique

Concert of choral works from Northern Europe, A cappella

Êkhô chamber choir

Caroline Semont-Gaulon, conductor « Escalas en el Báltico

Concierto de obras corales del norte de Europa, A cappella

Coro de cámara Êkhô

Caroline Semont-Gaulon, directora « Zwischenstopps an der Ostsee »

Konzert mit nordeuropäischen Chorwerken, A cappella

Êkhô Kammerchor

Caroline Semont-Gaulon, Leitung Mise à jour le 2023-10-11 par Vichy Destinations Détails Catégories d’Évènement: Allier, Vichy Autres Lieu Rue Clémenceau Adresse Rue Clémenceau Église Saint Louis Ville Vichy Departement Allier Lieu Ville Rue Clémenceau Vichy latitude longitude 46.124563;3.422562

Rue Clémenceau Vichy Allier https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vichy/