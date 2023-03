FAMILLES EN FÊTE rue Clémenceau, 1 avril 2023, Mirecourt Mirecourt.

FAMILLES EN FÊTE

Familles en fête :

Parc Voiriot.

Des animations pour toute la famille.

De 9h à 12h30 : pour les enfants : massages avec bébé, signes avec bébé, jeux d’extérieurs, maquillages, parcours de motricité et bricolage, pour les adultes, des ateliers bien-être : coiffure, maquillage.

Sur inscription au 06 51 27 97 06.

De 12h30 à 14h30 : possibilité de repas sur place : tarif unique 5,50€. Réservation auprès de l’AVSEA au 06 51 27 97 06 avant le 15 mars.

De 14h30 à 17h : pyramides humaines, iris folding, papier roulé, jeux d’extérieurs, sieste littéraire, massage assis.

Et pour les ados : atelier graff’, théâtre d’impro, prévention autour du numérique.

Cette manifestation est organisée par le réseau parentalité de Mirecourt-Dompaire avec la participation des familles et des professionnels : la Communauté de Communes Mirecourt Dompaire avec le Relais Petite Enfance Mirecourt-Dompaire et la médiathèque, le centre social l’arboré’sens de la Fédération des Foyers Ruraux des Vosges, la MSA Lorraine, l’AVSEA dispositif Cèdre, la CAF des Vosges, la PMI et la MSVS de Neufchâteau du Conseil départemental des Vosges, le CCAS et la Ville de Mirecourt, la crèche les p’tits diables de Mirecourt, les Missions Locales d’Epinal et de Neufchâteau, Adali-Habitat, l’association Eliss, le syndicat Scolaire Terre de Légendes, etc.

parentalitemirecourtdompaire@gmail.com +33 6 51 27 97 06 http://www.ccmirecourtdompaire.fr/services-a-la-population/petite-enfance/reseau-parentalite/familles-en-fete/

Réseau parentalité Mirecourt Dompaire

