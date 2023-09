COURSE-L’ENVOLÉE ROSE Rue Clemenceau Amnéville, 8 octobre 2023, Amnéville.

Amnéville,Moselle

À l’occasion d’#OCTOBREROSE, le mois dédié à la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein, Amnéville exprimera une nouvelle fois sa solidarité le 8 octobre.

Comment ? Avec la course à pied « l’Envolée rose », organisée par le #CCAS et l’ Athletic Club Amneville

Chaussez vos baskets et participez à ce défi solidaire en marchant ou en courant.

Seul, en famille ou entre amis c’est au choix ensemble on est plus fort

Parents : soyez tranquilles des ateliers sportifs seront proposés à vos enfants pour les occuper le temps de votre marche ou de votre course

Course ou Marche de sensibilisation au cancer du sein –

Inscription par internet. Tout public

Dimanche 2023-10-08 09:00:00 fin : 2023-10-08 . .

Rue Clemenceau Stade Municipal « André Valentin »

Amnéville 57360 Moselle Grand Est



To mark #OCTOBREROSE, the month dedicated to raising awareness of early detection of breast cancer, Amnéville will once again be expressing its solidarity on October 8.

How can we help? With the « Envolée rose » run, organized by the #CCAS and Athletic Club Amneville

Get your sneakers on and take part in this solidarity challenge by walking or running.

Alone, with family or friends, it’s up to you: together we’re stronger!

Parents: don’t worry, sports workshops will be available for your children to keep them busy during your walk or run

Breast cancer awareness run or walk –

Online registration

Con motivo de #OCTOBREROSE, el mes dedicado a la sensibilización sobre la detección precoz del cáncer de mama, Amnéville volverá a mostrar su solidaridad el 8 de octubre.

¿Cómo lo hará? Con la carrera « Envolée rose », organizada por el #CCAS y el Athletic Club Amneville

Ponte las zapatillas y participa en este reto solidario caminando o corriendo.

Solo, en familia o con amigos, tú eliges: ¡juntos somos más fuertes!

Padres: no os preocupéis, habrá talleres deportivos para que vuestros hijos se entretengan mientras camináis o corréis

Carrera o marcha de sensibilización sobre el cáncer de mama –

Inscripción en línea

Anlässlich von #OCTOBREROSE, dem Monat, der der Sensibilisierung für die Früherkennung von Brustkrebs gewidmet ist, wird Amnéville am 8. Oktober erneut seine Solidarität zum Ausdruck bringen.

Wie soll das gehen? Mit dem Lauf « l’Envolée rose », der vom #CCAS und dem Athletic Club Amneville organisiert wird

Ziehen Sie Ihre Turnschuhe an und nehmen Sie an dieser solidarischen Herausforderung teil, indem Sie wandern oder laufen.

Ob allein, mit der Familie oder mit Freunden, Sie haben die Wahl: Gemeinsam sind wir stärker!

Eltern: Keine Sorge, für Ihre Kinder werden Sportworkshops angeboten, um sie während der Zeit Ihres Spaziergangs oder Ihres Laufs zu beschäftigen

Lauf oder Marsch zur Sensibilisierung für Brustkrebs –

Anmeldung per Internet

