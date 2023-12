Tournois de Scrabble Rue Claude Laymand Le Teich, 13 janvier 2024, Le Teich.

Le Teich Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 10:00:00

fin : 2024-01-13 21:30:00

Venez mesurer vos talents dans un tournoi de scrabble sans merci !

Rendez-vous à la salle publique pour disputer vos plus belles parties.

Tout public – Sur Inscription – Licence obligatoire.

Rue Claude Laymand Salle publique

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par OT Le Teich