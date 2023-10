Tournois de Scrabble Rue Claude Laymand Le Teich, 4 novembre 2023, Le Teich.

Le Teich,Gironde

Venez mesurer vos talents dans un tournoi de scrabble sans merci !

Rendez-vous à la salle publique pour disputer vos plus belles parties.

Tout public – Sur Inscription – Licence obligatoire.

2023-11-04 fin : 2023-11-04 21:30:00. .

Rue Claude Laymand Salle publique

Le Teich 33470 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Come and test your skills in a no-holds-barred scrabble tournament!

Meet up at the public hall to play your best games.

Open to all – Registration required

Ven a poner a prueba tus habilidades en un torneo de scrabble sin reglas

Reúnanse en la sala pública para jugar sus mejores partidas.

Abierto a todos – Inscripción obligatoria – Licencia obligatoria

Messen Sie Ihre Talente in einem gnadenlosen Scrabble-Turnier!

Treffen Sie sich im öffentlichen Raum, um Ihre schönsten Partien auszutragen.

Jedermann – Auf Anmeldung – Lizenz erforderlich

