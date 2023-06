20 ans Vesunna – Site-musée gallo-romain Rue Claude Bernard Périgueux, 12 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

À l’occasion de ses 20 ans, le musée Vesunna organise une multitude d’animations vous permettant de (re)découvrir le site et ses collections ! Au programme : visites commentées, ateliers, concerts, cinema plein air, animations ludiques pour tous..

2023-07-12 à ; fin : 2023-07-16 . .

Rue Claude Bernard Vesunna

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



To celebrate its 20th anniversary, the Vesunna Museum is organizing a host of events to help you (re)discover the site and its collections! On the program: guided tours, workshops, concerts, open-air cinema and fun activities for all.

Para celebrar su 20º aniversario, el Museo Vesunna organiza una serie de eventos que le ayudarán a (re)descubrir el lugar y sus colecciones En el programa: visitas guiadas, talleres, conciertos, cine al aire libre y actividades lúdicas para todos.

Anlässlich seines 20-jährigen Bestehens organisiert das Vesunna-Museum eine Vielzahl von Veranstaltungen, die es Ihnen ermöglichen, die Stätte und ihre Sammlungen (wieder) zu entdecken! Auf dem Programm stehen: geführte Besichtigungen, Workshops, Konzerte, Freiluftkinos, spielerische Animationen für alle.

Mise à jour le 2023-06-18 par OT Communal de Périgueux