Marathon International de Biarritz Pays Basque, 7 mai 2023, Biarritz

Marathon International de Biarritz Pays Basque

Parc des Sports Aguilera Rue Cino del Duca Biarritz Pyrénées-Atlantiques Rue Cino del Duca Parc des Sports Aguilera

2023-05-07 – 2023-05-07

Rue Cino del Duca Parc des Sports Aguilera

Biarritz

Pyrénées-Atlantiques

Au départ et à l’arrivée du stade d’Aguilèra, le Marathon International de Biarritz – Pays Basque propose un véritable parcours carte postale :

Quartiers et monuments emblématiques : l’Eglise de Sainte-Eugénie, le vieux port de pêche, Le phare de Biarritz et ses 73 mètres d’altitude, les villas, le casino, et les grands hôtels, à l’image de l’emblématique Hôtel du Palais.

6 km sur le front d’océan : rocher de la Vierge, phare de Biarritz, et les spots prisés par les surfeurs du monde entier : la Grande plage, la Côte des Basques, le Miramar, le Marbella, la Cité de l’Océan…

La découverte également de l’ambiance des villages du Pays Basque : Bidart, Bassussarry, Arbonne et Arcangues.

Rue Cino del Duca Parc des Sports Aguilera Biarritz

