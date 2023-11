CONCERT DE NOËL – ENSEMBLE VOCAL DE PEZENAS Rue Chevalier Saint-Jean Pézenas, 9 décembre 2023, Pézenas.

Pézenas,Hérault

Concert de Noël de l’Ensemble Vocal de Pézenas : Noëls français, Noëls du monde, Musiques sacrées, Noëls Occitan..

2023-12-09 20:30:00

Rue Chevalier Saint-Jean

Pézenas 34120 Hérault Occitanie



Saturday, December 14 at 8:30 pm at the Saint Saturnin Church in Tourbes

Sunday December 15 at 4:00 pm at the Collegiate Church of Pézenas

Christmas concert of the Ensemble Vocal de Pézenas : French Christmas, Christmas of the world, Sacred music, Occitan Christmas

Concierto de Navidad del Ensemble Vocal de Pézenas: Navidad francesa, Navidad del mundo, Música sacra, Navidad occitana.

Weihnachtskonzert des Ensemble Vocal de Pézenas: Französische Weihnachtslieder, Weihnachtslieder aus aller Welt, Geistliche Musik, Okzitanische Weihnachtslieder

